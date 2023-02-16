В Китае устройство начали продавать еще в прошлом году.

Компания Huawei представила на европейском рынке смарт-часы Watch Buds, главной фишкой которых стали встроенные беспроводные наушники. Они прячутся под экраном часов.

Наушники автоматически определяют левый и правый канал, то есть нет разницы, какой наушник в какое ухо поместить. Huawei уверяет, что несмотря на небольшие габариты, звучат они достойно на уровне обычных беспроводных моделей.

Что касается самих часов, они оснащаются корпусом из нержавеющей стали. Экран AMOLED имеет диагональ 1,43 дюйма и разрешение 466×466 пикселей. В наличии датчики ЧСС и SpO2, а также стандартные для своего класса функции мониторинга здоровья. Часы способны отслеживать более 80 спортивных режимов.

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Модель Huawei Watch Buds начала продаваться в Китае в декабре по цене 2980 юаней, или примерно 15 000 грн. Стоимость часов в Европе будет составлять 499 евро (~19 300 грн), купить новинку можно будет с 1 марта.

Какие смарт-часы выбрать в 2023 году

Ранее УНИАН делился подборкой лучших бюджетных умных часов, стоимость которых не превышает $200 или 7.5 тыс. грн. Все модели в рейтинге работают со смартфонами как на iOS, так и на Android.

Лидером подборки стали Mobvoi TicWatch E2. Несмотря на статус бюджетника, часы обладают рядом функций, которые вы обычно ожидаете найти в более дорогих моделях. Второе и третье место делят Fitbit Versa Lite и Amazfit Bip.

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