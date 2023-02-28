Правда, когда нечто подобное появится в коммерческих смартфонах, пока не говорят.

Бренд Redmi, который принадлежит Xiaomi, решил переплюнуть realme и анонсировал самую мощную в мире зарядку для смартфона мощностью 300 Вт.

Компания показала видео, в котором специальная версия Redmi Note 12 Pro+ с батареей на 4100 мАч набирает 100% всего за пять минут, а за две минуты можно бежать на работу с 50% заряда.

Когда и какой смартфон получит фишку, пока не говорят.

До анонса Redmi самой мощной зарядкой обладал realme GT Neo 5 – за счет адаптера мощностью 240 Вт смартфон можно полностью зарядить за девять с половиной минут. Правда тут стоит уточнить, что смартфон realme – это коммерческое устройство, которое можно купить уже сегодня. А вот когда новая технология Redmi станет доступна в массовом продукте, неизвестно.

Подробней о Realme GT Neo 5

У смартфона 6.74-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2772×1240 точек, частотой 144 Гц и пиковой яркостью 1400 нит, процессор Snapdragon 8+ Gen 1, до 16 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5X, а также накопитель UFS 3.1 до 1 ТБ.

Что касается фотовозможностей, то разрешение селфи-камеры составляет 16 Мп, а в составе основной главный сенсор на 50 Мп, широкоугольный на 8 Мп и датчик для макро на 2 Мп.

Realme GT Neo 5 уже поступил в продажу в Китае. Версия с быстрой зарядкой 240 Вт стоит 3199 юаней (~17 300 грн), с зарядкой 150 Вт – 2499 юаней (~13 000 грн). Позже смартфон доберется до Европы.

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