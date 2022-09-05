Все модели в списке работают со смартфонами как на iOS, так и на Android.

Обозреватели техпортала T3 составили ТОП-6 лучших, по их мнению, бюджетных умных часов 2022 года, стоимость которых не превышает $200 или 7.5 тыс. грн.

Все модели в списке работают со смартфонами как на iOS, так и на Android.

Первое место заняли Mobvoi TicWatch E2 на базе операционки Google Wear. Несмотря на статус бюджетника, часы обладают рядом функций, которые вы обычно ожидаете найти в более дорогих моделях.

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Среди них – круглосуточный мониторинг сердечного ритма и встроенный GPS-трекер для отслеживания бега. Также отдельно упоминается водонепроницаемость 50 метров/5 АТМ и функция отслеживания плавания.

Единственным существенным недостатком гаджета называют отсутствие NFC-модуля для бесконтактных платежей.

Далее в списке разместились часы Fitbit Versa Lite, которые способны проработать до 4 дней от одного заряда. Также поддерживается до 15 режимов упражнений – по мнению обзорщиков, это лучший бюджетный вариант для спорта и фитнеса.

В отличие от TicWatch E2 здесь имеется датчик NFC, однако не предусмотрен GPS-модуль.

Замыкает ТОП-3 доступные смарт-часы от Amazon – Amazfit Bip. Часы умеют показывать уведомления, отслеживать сон и мониторить сердечный ритм. А еще у них есть датчик GPS – в таком ценовом сегменте это редкость.

Кроме того, часы могут похвастаться впечатляющим временем автономной работы, которое в некоторых случаях достигает 45 дней. "Бюджетность" часов выдают пластиковый корпус и не самое топове "железо".

Какие еще смарт-часы попали в список

Fossil Gen 4 Explorist HR . Наиболее стильный представитель бюджетных смарт-часов. Из плюсов – доступ к библиотеке приложений Google Play и поддержка NFC-модуля, минусы – низкое время автономной работы;

. Наиболее стильный представитель бюджетных смарт-часов. Из плюсов – доступ к библиотеке приложений Google Play и поддержка NFC-модуля, минусы – низкое время автономной работы; Huawei Watch GT2e . Их основная задача – служить трекером здоровья и фитнеса, поэтому такие часы особенно подойдут для спортсменов. 85 настраиваемых режимов тренировок охватывают все: от бега, плавания и езды на велосипеде до более экзотических занятий, таких как скалолазание, уличные танцы и серфинг;

. Их основная задача – служить трекером здоровья и фитнеса, поэтому такие часы особенно подойдут для спортсменов. 85 настраиваемых режимов тренировок охватывают все: от бега, плавания и езды на велосипеде до более экзотических занятий, таких как скалолазание, уличные танцы и серфинг; Garmin Forerunner 30 . Эти часы в первую очередь предназначены для легкоатлетов. Есть встроенный GPS-трекер, позволяющим отслеживать как быстро и сколько пробежал их владелец; также имеется функция мониторинга сердечного ритма.

Напомним, ранее специалисты портала Gizсhina отобрали пятерку лучших бюджетных смартфонов предыдущих лет, которые сейчас продаются ниже $150. В таких устройствах пользователей больше всего интересует хорошая камера, большой запас оперативной и внутренней памяти, а также емкость батареи.

В то же время обозреватели The Verge выбрали 8 лучших игровых ноутбуков 2022 года. В список вошли модели Asus, MSI, Razer и Lenovo.

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