Это оптимальная модель для игры при разрешении 1080p или 1440p с FSR.

Пока Nvidia расширяет линейку видеокарт GeForce RTX 40 новыми моделями в ценовом диапазоне от 600 до 1000 долларов, конкуренты из AMD припасли новинку для геймеров, которая предложит 16 ГБ памяти за минимальные деньги.

Radeon RX 7600 XT – это оптимальная модель для игры при разрешении 1080p или 1440p с FSR. Ее будут продавать за 329 долларов – на $60 дороже Radeon RX 7600

Ключевых отличий от обычной RX 7600 несколько:

Объем памяти увеличился вдвое – с 8 до 16 ГБ. Видео дня

Частоты GPU подросли с 2,25 ГГц до 2,47 ГГц в игровом режиме и с 2,66 ГГц до 2,76 ГГц в режиме Boost.

Энергопотребление также стало больше – со 165 Вт до 190 Вт. Карточка будет поставляться с новомодным портом DisplayPort 2.1.

Radeon RX 7600 XT поступит в продажу 24 января. Конкурировать новинке придется с GeForce RTX 4060, которая вышла прошлым летом по цене 299 долларов. Но у нее всего 8 ГБ памяти.

Как УНИАН сообщал, в скором времени ожидается новый дефицит игровых видеокарт. Все из-за того, что Nvidia переориентируется на сегмент специализированных процессоров для обучения искусственного интеллекта. Сейчас он куда прибыльнее, чем потребительские видеокарты.

Напомним, 2020-2022-й стали годами, когда на рынке образовался дефицит видеокарт, из-за чего цены на них выросли едва ли не в три раза. Частично это было связано с пандемией и проблемами у производителей чипов, которые не успевали покрыть растущий спрос.

Магазин игр Steam делился статистикой, какая сборка ПК считается самой оптимальной в 2023 году среди ее пользователей. Как выяснилось, число игроков c Windows 10 постепенно снижается, а RTX 3060 все еще самая популярная видеокарта.

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