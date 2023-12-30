В рамках серии GeForce RTX 40 Super ожидается анонс сразу трех моделей серии

Видеокарты Nvidia RTX 40 Super готовятся к выходу на рынок уже в следующем месяце. В сети появилась полная информация с датой выхода, стоимостью и характеристиками новых видеокарт.

В рамках серии Super ожидается анонс сразу трех моделей:

RTX 4070 Super станет самой простой в обновленной линейке. В основу ляжет чип AD104 с 7168 ядрами CUDA. Видеопамяти должно быть 12 ГБ GDDR6X с шиной 192 бита, скорость передачи данных 21 Гб/с, а TDP вырастет до 220 Вт. Продавать карту будут за 600 долларов.

RTX 4070 Ti Super получит чип AD103 с 8448 ядрами CUDA и 16 ГБ памяти GDDR6X с 256-битной шиной. TDP будет на уровне 285 Вт. До 22% быстрее относительно RTX 4070 Ti, говорит источник. Цена – 800 долларов.

RTX 4080 Super оснастят все тем же AD103, но ядер CUDA будет больше – 10 240. Эта видеокарта получит самую быструю видеопамять среди всех адаптеров поколения Ada Lovelace: 16 ГБ памяти GDDR6X с шиной 256 бит, пропускной способностью 736 ГБ/с и скоростью передачи данных в 23 Гб/с. TDP – 320 Вт. Новинка будет до 9% быстрее базовой RTX 4080. Цена – 1000 долларов.

Все перечисленные видеокарты оснастят разъемом питания 12VHPWR, а их премьера состоится 8 января. В продажу они поступят в конце месяца.

Видео дня

Также есть информация, что Nvidia готовит самую доступную из актуальных видеокарт. Речь про обновленную модель GeForce RTX 3050 с пониженным энергопотреблением и меньшим объемом памяти. Она выйдет в феврале.

Ранее специалисты портала PC Gamers составили рейтинг лучших видеокарт 2023 года в плане "цена-качество". Всего в топ попало три модели для игр при разных разрешениях экрана. Все они стоят 600 долларов или меньше.

А магазин игр Steam делился статистикой, какая сборка ПК считается самой оптимальной в 2023 году среди ее пользователей. Как выяснилось, число игроков c Windows 10 постепенно снижается, а RTX 3060 все еще самая популярная видеокарта.

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