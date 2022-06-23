Благодаря такой карте будет проходить сбор средств на восстановление всех разрушенных оккупантами объектов.

В Украине заработала карта разрушений, на ней будут отображены здания, которые крушат российские оккупанты. Онлайн-карта будет фиксировать и хранить информацию о разрушенных полностью или частично объектах социальной, транспортной и жилой инфраструктуры в результате широкомасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины, которое произошло 24 февраля.

На сайте, где размещена карта разрушений, поясняется, что она должна помочь в сборе средств на восстановление домов.

"Цель карты - помочь собрать средства на восстановление всех разрушенных объектов. Для этого Карта аккумулирует информацию обо всех разрушенных Российской Федерацией жилых, социальных и инфраструктурных объектах. Правительство создало Фонд восстановления разрушенного имущества и инфраструктуры и государственную фандрейзинговую платформу - UNITED24, где каждый желающий может пожертвовать средства на восстановление", - говорится в описании к онлайн-карте.

Аналитики ОО "Антикоррупционный штаб" наносят координаты и фото разрушений, нанесенных Российской Федерацией в Украине, на карту. Каждый объект содержит фото до и после обстрелов. Кроме этого, внести информацию о разрушениях может каждый желающий.

"Война Российской Федерации против Украины — беспрецедентная по своей циничности и ужасом. Российские военные уничтожают все на своем пути: от критически важной инфраструктуры до домов мирных жителей. Они стреляют в мирное население. Но кроме военного противостояния, мы должны также противостоять в информационном поле и максимально уверенно доказать после окончания войны каждое преступление Российской Федерации против Украины. Именно для этого мы фиксируем все разрушения и отмечаем координаты, добавляем фото на Карту разрушений. Это то, что мы умеем делать и как показывает практика, делаем очень неплохо: визуализировать аналитику и максимально ее распространять", - указано на сайте.

Для того чтобы разместить на карте информацию о разрушения, нужно найти на нужное место расположения и дважды на него нажать. После этого на экране должно появиться окошко с формой, где нужно заполнить все поля формы, обязательными являются поля с красной звездочкой. После того информацию о разрушениях обработают модераторы, а впоследствии она уже появится на карте.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Украине запустили сайт с данными российских военных преступников, он получил название "Книга палачей украинского народа".

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