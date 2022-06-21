Открытие этих файлов приведет к загрузке вредоносной программы.

В Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины предупреждают о новых кибератаках, когда злоумышленники рассылают файлы с темами налогов и ядерного терроризма.

Об этом сообщает пресс-служба Госспецсвязи в Telegram-канале.

В пресс-службе предостерегают, что злоумышленники распространяют электронные письма якобы от имени "Государственной налоговой службы Украины" с темой "Сообщение о неуплате налога".

В них содержится архив "НаложениеШтрафныхСанкций. zip" с одноименным документом. Его открытие в конечном итоге приведет к загрузке вредоносной программы.

"Еще одна кибератака осуществлялась с помощью распространения вредоносного документа с названием "Nuclear Terrorism A Very Real Threat.rtf", открытие которого приводит к загрузке и запуску вредоносной программы", - говорится в сообщении.

Война в Украине: актуальные данные

Россия сосредоточила все усилия по захвату Северодонецка. В настоящий момент в городе продолжаются ожесточенные бои. Как сообщал вечером, 20 июня, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, ВСУ контролируют только территорию завода "Азот".

Продолжается наступление врага на Бахмутском направлении.

В то же время украинские защитники пресекли штурм русских войск в Марьинке - враг бесславно бежал.

Россия нанесла авиаудары по Сумской, Харьковской и Николаевской области.

В акватории Черного и Азовского морей в готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины содержатся 5 носителей высокоточного оружия.

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