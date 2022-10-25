Больше всего пользователей жалуются на невозможность отправки сообщений.

В работе самого популярного мессенджера в мире WhatsApp произошел масштабный сбой. Наибольший сбой пришелся на 10:30 по Киеву и продолжается сейчас.

Как свидетельствуют данные сайта downdetector, с проблемами столкнулись пользователи со всего мира, включая Украину. На проблемы в работе соцсети пожаловались более 4 тысяч раз за последний час.

Больше всего пользователей жалуются на невозможность отправки сообщений. Также сообщают о проблемах с функцией звонков в WhatsApp – программа банально не переходит от фазы вызова к фазе звонка.

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При этом проблемы наблюдаются как в мобильной, так и десктопной версии мессенджера. С чем связан сбой, пока непонятно.

В WhatsApp теперь можно скрыть свой онлайн-статус

Накануне в мессенджере появилась возможность полностью скрыть свой онлайн-статус. Раньше этой фичей могли пользоваться только участники бета-тестирования, а теперь она стала доступна всем желающим.

Чтобы оценить новую функцию, перейдите в меню "Настройки → Аккаунт → Конфиденциальность → Время последнего посещения и статус в сети". Там же можно отфильтровать тех пользователей, для которых будет показан ваш настоящий статус в сети.

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