По словам владельца Telegram, мессенджер WhatsApp предоставляет хакерам доступ к телефонам пользователей.

Основатель и владелец Telegram Павел Дуров предупредил об опасности. Он утверждает, что мессенджер WhatsApp является "дверью" для хакеров, с помощью которой они проникают в телефоны пользователей и получают всю нужную им информацию.

Об этом Дуров написал в своем Telegram-канале.

"Хакеры могли иметь полный доступ ко всему на телефонах пользователей WhatsApp. Это стало возможным благодаря проблеме безопасности, о которой сообщил сам WhatsApp на прошлой неделе. Все, что хакеру нужно было сделать, чтобы получить доступ к вашему телефону, — это отправить вам вредоносное видео или начать видеозвонок с вами в WhatsApp. Вы, наверное, думаете: "Да, но если я обновлю WhatsApp до последней версии, я буду в безопасности, верно"? Не совсем. Точно такая же проблема с безопасностью WhatsApp была обнаружена в 2018 году, затем еще один в 2019 году и еще один в 2020 году", - заявил он.

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По словам Дурова, каждый год становится известно о какой-то проблеме и уязвимости мессенджера WhatsApp. Все эти проблемы ведут лишь к одному - устройства пользователей находятся под угрозой, их могут взломать хакеры.

"Каждый год мы узнаем о какой-то проблеме в WhatsApp, которая ставит под угрозу все устройства пользователей. Это означает, что почти наверняка там уже существует новая брешь в системе безопасности. Такие проблемы вряд ли случайны — они заложены бэкдорами (дефектами алгоритма - УНИАН). Если обнаружен один бэкдор и его нужно удалить, добавляется другой. Не имеет значения, являетесь ли вы самым богатым человеком на земле — если на вашем телефоне установлен WhatsApp, все ваши данные из каждого приложения на вашем устройстве доступны, как выяснил Джефф Безос в 2020 году. Вот почему я удалил WhatsApp со своих устройств несколько лет назад. Его установка создает дверь для входа в ваш телефон", - добавил основатель Telegram.

Дуров отметил, что он не призывает пользователей переходить на Telegram. По словам основателя мессенджера, люди могут скачивать любые приложения для обмена сообщениями, однако им стоит помнить, что WhatsApp уже 13 лет является инструментом слежки.

Не только хакеры: как российская пропаганда пытается продвигать свои идеи в сети

Ранее УНИАН уже сообщал, что Telegram забанил паблик россиян после инструкции, как убивать украинских военнопленных. Также были заблокированы несколько связанных с Беларусью рашистских каналов, суммарным количеством в 80 тысяч подписчиков.

Помимо этого, Apple удалила из App Store российский VK и другие приложения. Сервисы страны-агрессора удалили из-за санкций, которые были введены против нее.

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