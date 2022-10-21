Раньше этой опцией могли пользоваться только участники бета-тестирования, а теперь она стала доступна всем желающим.

В самом популярном мессенджере в мире WhatsApp появилась возможность полностью скрыть свой онлайн-статус. Раньше этой фичей могли пользоваться только участники бета-тестирования, а теперь она стала доступна всем желающим.

Об этом сообщил официальный аккаунт мессенджера в Twitter.

Чтобы оценить новую функцию, перейдите в меню "Настройки → Аккаунт → Конфиденциальность → Время последнего посещения и статус в сети". Там же можно отфильтровать тех пользователей, для которых будет показан ваш настоящий статус в сети.

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Если выбрать "Никто" в первом списке и применить эту настройку ниже, то никто не будет видеть, когда вы онлайн. Обратная сторона этой новой опции заключается в том, что вы тоже не будете видеть информацию о последних посещениях ваших контактов.

Telegram против WhatsApp: что надежнее

Накануне создатель Telegram Павел Дуров предупредил о серьезных проблемах с безопасностью у WhatsApp и посоветовал держаться от этого мессенджера подальше. По его словам, каждый год становится известно о какой-то проблеме и уязвимости мессенджера. Все эти проблемы ведут лишь к одному – устройства пользователей находятся под угрозой, их могут взломать хакеры.

При этом Дуров отметил, что он не призывает пользователей переходить на его Telegram. По словам программиста, люди могут скачивать любые приложения для обмена сообщениями, однако им стоит помнить, что WhatsApp "уже 13 лет является инструментом слежки".

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