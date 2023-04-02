Предполагается, что это улучшение получат только флагманские смартфоны серии – iPhone 15 Pro и 15 Pro Max.

Apple добавит в топовые смартфоны серии iPhone 15 новый микропроцессор со сверхнизким энергопотреблением, сохраняющий работоспособность даже при полной разрядке батареи.

Об этом сообщает издание MacRumors со ссылкой на инсайдера, который ранее точно предсказал появление Dynamic Island в iPhone 14 Pro и 14 Pro Max.

По словам источника, знакомого с планами компании, новый чип предназначен для управления емкостными твердотельными кнопками, которые придут на смену физическим. Вместе с тем микропроцессор будет выполнять функции Bluetooth LE и Ultra Wideband, то есть позволит оставаться девайсу на связи даже в случае полной разрядки батареи.

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Внедрение микропроцессора объясняется тем, что Apple планирует убрать физические кнопки регулировки звука в будущих смартфонах. На прошлой неделе в сети появились CAD-рендеры с демонстрацией единой качельки регулировки громкости и отдельной кнопки на месте переключателя.

Отмечается, что новая настраиваемая кнопка даст быстрый доступ к различным функциям на выбор владельца смартфона, вместо привычного переключателя звуковых режимов.

При этом, ожидается, что более дешевые модели серии – iPhone 15 и 15 Plus – останутся с классическими физическими кнопками.

Что прямо сейчас известно про iPhone 15

Презентация линейки iPhone 15 традиционно состоится в сентябре. Apple уже официально подтвердила, что все будущие айфоны, начиная с iPhone 15, перейдут с Lightning на USB-C. Этого требует закон ЕС об унификации зарядных портов.

По словам источника, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max окажутся самыми дорогими смартфонами за всю историю Apple – взамен пользователей ждет большой апдейт. Айфоны 2023 года сменят стальную раму на титановую, а также получат производительный чип A17, больше оперативной памяти и перископический телеобъектив.

Ранее несколько источников рассказали, что в 2023 году Apple готовится выпустить флагманский айфон под новым названием и с уникальными функциями. Он придет на смену топовому iPhone Pro Max и получит название iPhone 15 Ultra. Позже появилась информация, что эту модель представят только в рамках линейки iPhone 16 или более поздней версии.

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