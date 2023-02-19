Первая освобождает память давно неактивных вкладок, а вторая ограничивает фоновую активность, качество эффектов и частоту кадров в видео.

Шутки и не только о прожорливости Google Chrome готовы уйти в прошлое. В свежей версии браузера под номером 108 наконец появился режим экономии оперативной памяти. Фича публично тестировалась с декабря прошлого года.

По задумке, функция "Экономия памяти" автоматически освобождает память, потребляемую неактивными – то есть давно находящимся в фоне – вкладками. В Google говорят, что с этой функцией Хром использует до 30% меньше памяти.

Также в Chrome появился энергосберегающий режим, который в первую очередь будет актуален для владельцев ноутбуков. Он ограничивает фоновую активность и снижает качество эффектов, а также снижает частоту кадров в видео, тем самым продлевая время работы ноутбука без подзарядки.

Видео дня

Обе функции "Режим энергосбережения" и "Экономия памяти" включены по умолчанию. Их можно выключить (и включить обратно) в настройках Chrome.

Ранее в Chrome появилась новая функция для приватности. Пригодится, если забыли включить режим "Инкогнито". Опция позволит в один клик удалить всю накопленную за последние 15 минут информацию, включая пользовательские данные и историю просмотра.

Параллельно Google начала тестировать изменения дизайна Chrome – их уже можно попробовать. Назвать масштабным редизайн не получится, однако вкладки и закладки заметно "освежили".

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