Опция позволит в один клик удалить всю накопленную за последние 15 минут информацию, включая пользовательские данные и историю просмотра,

Google тестирует функцию Quick Delete для версии браузера Chrome для смартфонов. Пригодится, если забыли включить режим "Инкогнито".

Параметр позволит в один клик удалить всю накопленную за последние 15 минут информацию, включая пользовательские данные и историю просмотра, сообщает портал XDA Developers. Опция доступна в меню, вызываемом через иконку (•••) рядом с адресной строкой.

Пока Quick Delete доступен в тестовой ветке Chrome Canary в качестве экспериментальной настройки. Со временем функция будет доступна всем желающим, однако информации о предположительных сроках нет.

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Google Chrome для Android получил дополнительную защиту

В конце января этого года Google выпустила свежее обновление Chrome для Android. В него, помимо всего прочего, входит возможность блокировать приватные вкладки отпечатком пальца. Chrome для iOS оснащен этой функцией с 2021 года,

Кроме того, в Chrome на Android появились дополнительные функции для повышения безопасности пользователя. Теперь браузер будет сканировать сохранение пароли и сообщать пользователям, был ли какой-либо из них скомпрометирован, а также отсеивать вредоносные расширения.

А еще раньше в браузере Chrome появился энергосберегающий режим. Он позволяет продлить время работы ноутбука без подзарядки.

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