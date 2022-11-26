Apple продолжает продавать свои смартфоны без адаптера в комплекте, несмотря на требования местных властей.

В Бразилии начали конфисковывать iPhone из розничных магазинов. Все из-за того, Apple игнорирует требования властей о том, что в стране необходимо продавать смартфоны с комплектным зарядным адаптером.

Ранее местные власти оштрафовали Apple на $19 млн и обязали комплектовать смартфоны адаптерами, но компания так этого не сделала, поэтому Министерство юстиции Бразилии решило запустить операцию "Разрядка", в рамках которой у ритейлеров конфисковали сотни устройств.

Купертиновцы на ситуацию уже отреагировали, обратившись к правительству с просьбой разрешить продажи iPhone до окончания судебных разбирательств. Компания намерена обжаловать решение о запрете. Судья также на стороне Apple и считает, что Министерство юстиции "злоупотребляет своими полномочиями".

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Как известно, с выходом iPhone 12 Apple перестала класть в комплект со смартфонами зарядные устройства, заодно убрав их и из более ранних моделей. Причина – сократить выбросы углекислого газа. Однако власти Бразилии уверены, что компания лишь "прикрывается заботой о природе", чтобы навязывать потребителям обязательную покупку зарядных устройств.

К слову, многие крупные производители Android, включая лидера рынка Samsung, последовали примеру Apple и тоже постепенно отказываются от адаптеров зарядки и наушников в комплектах своих смартфонов.

ЕС заставил Apple отказаться от Lightning-зарядки

Ранее Apple официально подтвердила, что все будущие айфоны, начиная с iPhone 15, перейдут с Lightning на USB-C. В ближайшие годы компания также постепенно переведет на единый разъем наушники AirPods и аксессуары для Mac.

По словам вице-президента по маркетингу Грега Джосвиака, руководство Apple от этого не в восторге, но иного выхода нет – нужно соблюдать принятый Евросоюзом законопроект об унификации зарядных портов в электронных устройствах.

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