По итогам 2022 года доля Android на мировом рынке мобильных операционных систем составила 71,3%.

Несмотря на то, что до конца 2022-го еще чуть более месяца, аналитики AppBrain уже подвели итоги года как минимум относительно самых распространенных брендов Android-смартфонов. Также выяснилось, какая конкретная модель популярнее всех остальных.

Крупнейшим производителем Android-смартфонов на сегодня является Samsung – на долю южнокорейской компании приходится 34,6%. Далее следует Xiaomi (14,3% рынка), Oppo (10,3%), Vivo (9,8%) и Huawei (6,7%).

В то же время самым популярным в мире смартфоном является пока еще актуальный Samsung Galaxy A12 – это бюджетный аппарат, выпущенный в ноябре 2020 года, который в Украине продается до 6000 грн. На втором месте расположился Galaxy A21, а на третьем – Galaxy A10.

Видео дня

Примечательно, что в первой десятке самых популярных среди пользователей смартфонов лишь три аппарата (Redmi 9A, Redmi Note 8 и Vivo 1906) не относятся к линейке Galaxy, на долю которой приходится 7,4% всего рынка.

По итогам 2022 года доля Android на мировом рынке мобильных операционных систем составила 71,3%. В то же время ближайший конкурент, операционная система iOS, занимает около 28% рынка. За последние пару лет доля рынка "яблочных" устройство выросла почти на 8%.

Лучшие бюджетные смартфоны 2022 с хорошим "железом"

Если вы в поисках бюджетного смартфона, который не ударит по карману, рекомендуем обратить внимание на топ лучших смартфонов, выпущенных в последние несколько лет, которые сейчас продаются дешевле $150 или 6000 тысяч в гривнах.

На первом месте оказался realme C33, который, несмотря на скромные характеристики, не лишен своих фишек. Сразу за ним следует Blackview Oscal C80, а замыкает тройку ультрабюджетных смартфонов Redmi 10 (2022).

Вас также могут заинтересовать новости: