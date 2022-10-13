Ожидается, что Apple представит iPad 10-го поколения, iPad Pro и Mac.

По данным аналитика и редактора Bloomberg Марка Гурмана, Apple проведет презентацию новых продуктов линеек iPad и Mac уже 24 октября.

Об этом он написал в своем твиттере.

Ожидается, что Apple представит как минимум две модели iPad, среди которых базовый iPad 10 поколения и обновленный iPad Pro с процессором M2. Бюджетный планшет получит серьезный редизайн, USB-C и чип Apple A14, известный по iPhone 12.

Видео дня

Инсайды также указывают на то, что Apple представит новые версии Mac mini и MacBook Pro. В этот же день, 24 октября, состоится релиз операционных систем iPadOS 16 и macOS 13 Ventura.

Октябрьская презентация Apple: что еще известно

Ранее считалось, что для презентации новых iPad и Mac пройдет отдельный ивент в конце октября с трансляцией. Но как заявляют многочисленные инсайдеры, Apple отказалась от этой идеи – вместо этого компания просто опубликует пресс-релизы на сайте.

Также Apple наверняка покажет новую приставку Apple TV с более модернизированным чипом, который обеспечит более высокую производительность в приложениях и играх по сравнению с текущим поколением. При этом сообщается, что новая приставка Apple TV будет стоить меньше предшественницы.

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