СМИ пишут, что это уже не первый подобный случай.

Женщина из Китая рассказала про инцидент, случившийся с ее телевизором Xiaomi Mi TV EA70. Матрица ТВ внезапно отсоединилась от рамы, упала на пол и разбилась.

Портал Gizmochina пишет, что это уже не первая такая поломка телевизоров Xiaomi.

Впоследствии компания признала дефект и заявила, что проблеме подвержена небольшая партия, произведения в промежутке 14 февраля-20 марта. Всем пострадавшим в Китае обещают бесплатный ремонт и продление гарантии на два года.

Напомним, смарт-телевизор Xiaomi Mi TV EA70 был выпущен в декабре 2021 года и сразу привлек внимание своим ценником. Имея на борту 70-дюймовый дисплей с разрешением 4K, в Китае за него просят как за недорогой смартфон.

Как ранее сообщал УНИАН, китайские технологические компании из-за введенных против РФ санкций "по-тихому" сворачивают свой бизнес в стране. Это происходит, несмотря на призывы Пекина к компаниям сопротивляться принуждению из-за рубежа.

Среди таковых компаний упоминается крупнейший в мире производитель ПК Lenovo и производитель смартфонов и гаджетов Xiaomi.

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