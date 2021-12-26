Ширина рамок вокруг дисплея составляет 2 мм.

Компания Xiaomi пополнила линейку телевизоров моделью Mi TV EA70 2022. Она оснащена 70-дюймовым дисплеем с разрешением 4K (3840×2160).

Как и другие представители серии, новинка получила металлический корпус. Толщина рамок вокруг экрана с трёх сторон составляет 2 мм, благодаря чему полезная площадь фронтальной панели достигает 97,9%.

Фундаментом стал четырехядерный 64-юитный процессор. Внутри есть собственная стереосистема, а работает телевизор на базе платформы MIUI fo TV 3.0. Ещё можно управлять умным домом и пользоваться голосовым поиском.

Приём заказов на новинку откроется 27 декабря по цене 3299 юаней (~13 999 грн), а фактические продажи стартуют в последний день уходящего года.

Читайте такжеLG показала необычные концепты использования изогнутых OLED-дисплеев (фото)Напомним, что на 28 декабря намечена презентация горячо ожидаемой флагманской линейки смартфонов Xiaomi 12. На этом же ивенте покажут и MIUI 13.

А меж тем Xiaomi в преддверии новогодних праздников снизила цены на свои смартфоны в Украине. Распродажа продлится до 10 января, поэтому не стоит торопиться – ещё есть время как следует всё обдумать.

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