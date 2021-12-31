Выбрать недорогой, но качественный телефон бывает нелегко. УНИАН отобрал для вас лучшие бюджетные смартфоны с хорошей камерой и батареей, вышедшие в этом году.

Ежегодно известные компании по производству мобильных телефонов выпускают на рынок множество новых моделей, которые отличаются достаточно лояльной ценой к пользователю без критической потери производительности и качества устройства.

В 2021 году в Украине можно купить бюджетные смартфоны, которые практически не уступают флагманам. УНИАН составил топ лучших бюджетных моделей уходящего года.

Poco M4 Pro

Цена: ~5 999 грн

Данный смартфон появился на отечественном рынке в середине декабря и уверенно занял высшие позиции в персональных рейтингах покупателей. За счет сбалансированной комбинации качества камеры, разделительных способностей экрана и хорошей производительности Poco M4 Pro считается отличным решением, когда нужно недорого обновить свой смартфон.

Аппарат работает на базе 8-ядерного чипсета Mediatek Dimensity 810 с видеоускорителем Mali-G57 MC2 и оснащен современным дисплеем с диагональю размером в 6.6 дюймов с частотой обновления кадров до 90 Гц.

Особенностью флагмана считается также особый стереозвук, который отлично работает и радует пользователей. Среди других преимуществ устройства выделяют хорошую камеру с разрешением в 50 Мп и аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт.

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Redmi Note 10S

Цена: ~6 499 грн

Линейка смартфонов Redmi каждый год пополняется новыми устройствами, которые так или иначе дополняют и модернизируют старые варианты, принося более современные решения на рынок. Комбинация современного дизайна и качественного железа нашла свое применение в устройстве Redmi Note 10S.

Качественный дисплей с диагональю в 6.43 дюйма и разрешением 1080х2400 пикселей гарантирует качественную картинку, а в паре с 8-ядерным чипом MediaTek Helio G95 делает устройство действительно отличным сочетанием производительности, оптимизации и стиля.

Основная камера бюджетного смартфона – 64 Мп с рядом дополнительных датчиков, для более оптимизированной передачи данных. Также присутствует возможность съемки в 4К формате, что обязательно порадует любителей "пофоткать".

Realme 8i

Цена: ~ 5 299 грн

Уникальное устройство с рядом особых функций, которые встречаются не во всех бюджетных смартфонах. Realme 8i поддерживает адаптивную частоту обновлений экрана в 120 Гц. При этом, аппарат неплохо оптимизирован и показывает отличные результаты в тестах на производительность, поскольку устройство базируется на 8-ядерном процессоре MediaTek Helio G96.

Дисплей 8i с диагональю в 6.6 дюймов может похвастаться 100% цветовым охватом DCI-Р3, что только повышает интерес к данному аппарату. В блоке камер размещены современные датчики глубины и объективы для макроснимков.

Читайте такжеТоп-5 популярных смартфонов 2021 года, которые уже успели подешеветьОсновной сенсор для съемки на 50 Мп, фронтальная камера на 16 Мп и поддерживает съемку качественных видео с хорошей частотой смены кадров. Питается все это от современного аккумулятора на 5000 мАч.

Honor 50 Lite

Цена: ~ 6999 грн

Honor 50 Lite – бюджетная версия смартфона Honor 50, который зарекомендовал себя как стабильный, недорогой и стильный аппарат. В сравнении с предшественником, лайт-версия немного проще и менее перенасыщена различными функциями. Однако в данном ценовом диапазоне устройство остается крайне привлекательным.

Дисплей смартфона с диагональю 6.67 дюймов имеет разрешение в 1080х2376 пикселей. Работает устройство на базе 8-ядерного чипа ualcomm Snapdragon 662 с графическим ускорителем Adreno 610. Аккумулятор не отличается большой емкостью, всего лишь 4300 мАч, однако устройство адаптировано под быструю зарядку мощностью в 66 Вт.

Помимо этого, в смартфоне есть стандартный блок камер: фронтальная на 16 Мп, основной объектив на 64 Мп и остальные датчики для более четкой и плавной фотографии.

Samsung Galaxy A22 4G

Цена: ~ 6699 грн

Компания Samsung порадовала пользователей множеством новинок, выпущенных в 2021 году. И Samsung Galaxy A22 4G это одна из них. Комбинация всех отшлифованных показателей производительности линейки Galaxy и качество сборки делают покупку данного аппарата действительно хорошим решением.

Устройство собрано на базе 8-ядерного процессора MediaTek Helio G80 с видеоускорителем Mali G52 MС2 с питанием от аккумулятора емкостью 5000 мАч. Мощность ограничена в 15 Вт, поэтому скорость зарядки сравнительно не быстрая. В добавок смартфон оснащен привычным блоком камер с датчиками для повышения качества фото. Фронтальная камера на 13 Мп, основная на 48 Мп.

Читайте такжеКак откалибровать батарею на Android-смартфоне: все, что вам нужно – это секретный кодКак видно, несмотря на то, что технологии активно развиваются и каждый год выпускаются все новые и более совершенные модели устройств, купить их может практически каждый, поскольку бюджетных аппаратов, которые сполна выполняют все нужные функции, на рынке достаточно.

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