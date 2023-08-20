Недавно Маск заявил, что соцсеть откажется от персональных "черных списков". Это решение может иметь серьезные последствия.

На днях Маск сообщил, что из X (бывшей Twitter) в скором времени уберут возможность добавлять людей в черный список. Это напрямую нарушает условия, установленные магазинами App Store и Google Play в отношении приложений с пользовательским контентом, сообщает издание Variety.

К примеру, в политике Apple сказано, что в приложениях с пользовательским контентом должна присутствовать возможность "блокировать оскорбительных пользователей из сервиса" и "механизм для сообщения об оскорбительном контенте и своевременного реагирования на проблемы".

В Google Play есть аналогичное положение, которое гласит, что в приложениях, которые находятся в магазине, должна присутствовать "встроенная систему для блокировки пользовательского контента и пользователей".

Видео дня

Как пишет Variety, в буквальном прочтении в правилах говорится об инструменте блокировки пользователей со стороны модераторов приложения. То есть про персональные "черные списки", когда конкретный пользователь может "забанить" кого-то только для себя, в политиках речи не идет.

Пока неясно, как именно будут действовать модераторы Google Play и App Store при проверке соцсети Маска. Но есть вероятность, что при следующем обновлении приложение соцсети удалят из каталогов.

Twitter теперь Х

В прошлом месяце новый владелец Twitter Илон Маск объявил о смене логотипа соцсети. А уже на следующий день Маск опубликовал в Twitter новый логотип: вместо известной синей птицы – буква "X". Также домен X.com теперь перенаправляет на сайт Twitter.

Вместе с тем Маск закрыл возможность чтения постов тем, кто не имеет аккаунта в Twitter, а также решил ограничить количество бесплатных сообщений.

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