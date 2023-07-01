Теперь просматривать контент на платформе могут только авторизованные аккаунты.

Илон Маск еще сильнее ограничил функциональность Twitter. Теперь неавторизованные посетители соцсети больше не могут просматривать обычные твиты, хотя раньше такая возможность существовала. Другими словами, если у вас нет аккаунта, то больше никаких твитов.

Журналисты издания The Verge обратили внимание, что нельзя просматривать как обычные твиты, так и заходить через ссылки на твиты – если пользователь не зарегистрирован или не авторизирован, то Twitter отправит юзера на главную страницу с просьбой войти в аккаунт или зарегистрироваться.

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Представители Twitter на запрос журналистов подтвердили, что это изменение является намеренным.

The Verge пишет, что данный шаг противоречит заявлениям Маска, который, наоборот, хотел сделать главную страницу соцсети более информативной для пользователей без аккаунтов. Тем самым миллиардер планировал привлечь новую аудиторию.

По мнению журналистов, таким образом Twitter вынуждает незарегистрированных юзеров создать аккаунт на платформе и в последствии оформить платную подписку Twitter Blue.

Маск перестраивает Twitter под платных юзеров

Илон Маск после покупки Twitter в октябре прошлого года активно ищет новые способы монетизации соцсети – это привело к окончательной переработке процесса верификации аккаунтов. Теперь синюю галочку может получить кто угодно за $8 в месяц. Параллельно Twitter экспериментирует с алгоритмической лентой – теперь в ней появляются только верифицированные аккаунты.

Помимо "синей галочки" рядом с именем подписка Twitter Blue позволяет получить и ряд других преимуществ. Например, можно создавать более длинные твиты, редактировать (в течение 30 минут после публикации) и отменять их. Кроме того, подписчики видят вдвое меньше рекламы.

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