Новая модель войдет в линейку Pova и впервые в серии получит AMOLED-экран.

Молодой бренд Tecno, чьи смартфоны отличаются оригинальным дизайном и разумным ценнником, готовит к релизу в октябре первый смартфон серии Pova с AMOLED-экраном.

В сеть уже попали фотографии оригинального узора задней панели смартфона, а заодно стала известна его "начинка".

Ожидается, что аппарат будет оснащен 6.82-дюймовым экраном с кадровой частотой 90 Гц. Также упоминается 6-нм процессор MediaTek Helio G99 и несколько конфигураций памяти вплоть до 8+256 ГБ в топовой модификации.

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Емкость аккумулятора не сообщается, но известна мощность поддерживаемой технологии быстрой зарядки – она составит 45 Вт. Остальные подробности узнаем в октябре после официальной презентации.

Tecno – новый игрок на рынке бюджетных смартфонов

Ранее в этом году Tecno расширил ассортимент своих бюджетных смартфонов "народным любимцем" Spark 8C.

При цене в 120 долларов (~4400 грн) он может похвастаться аккумулятором емкостью 5000 мАч, "разогнанной" 6,6-дюймовой IPS-панелью и модулем NFC, который редко встретишь в бюджетниках.

К слову, если вы в поисках хорошего смартфона, который не ударит по карману, редакция портала Gizсhina отобрала пятерку, по их мнению, лучших бюджетных смартфонов последних лет в ценовой категории до $150.

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