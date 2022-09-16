Как показывает практика, в таких устройствах пользователей больше всего интересует мощная батарея и по возможности большой запас оперативной и внутренней памяти.

Выбрать недорогой, но при этом качественный телефон бывает нелегко. Редакция Gizсhina отобрала пятерку, по их мнению, лучших бюджетных смартфонов последних лет в ценовой категории до $150.

Как показывает практика, в таких устройствах пользователей больше всего интересует мощная батарея и по возможности большой запас оперативной и внутренней памяти.

Открывает список доступный Redmi 10 2022. В смартфоне установлена 6,5-дюймовая IPS-матрица с частотой 90 Гц, аккумулятором емкостью 5000 мАч и камерой на 50 Мп. Из коробки стоит Android 11 с фирменной оболочкой MIUI 12.5.

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За ним следует бюджетный MOTO G31, который может похвастаться экраном OLED. Внутри – тандем процессора Helio G85 с аккумулятором емкостью 5000 мАч. Также есть модуль NFC для бесконтактных платежей и боковой сканер отпечатков пальцев.

Еще один неплохой смартфон, который существенно подешевел с момента своего выхода – Redmi 10C. Он выполнен в пластиковом корпусе со сканером пальца, который встроен в модуль камеры, питается от батареи на 5000 мАч и чипом Snapdragon 680.

В топе также оказался еще не выпущенный в Украине Realme C30, который производитель называет "одним из самых стильных решений в своем ценовом сегменте". Устройство оснащено восьмиядерным чипом Unisoc T612, 6,5-дюймовым ЖК-экраном и аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 10 Вт.

Замыкает рейтинг один из самых доступных "неубиваемых" смартфонов на рынке – DOOGEE S61. Хотя это устройство начального уровня, оно обладает мощным чипсетом MediaTek Helio G35 в сочетании с 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти.

Напомним, ранее стало известно, что Android 13 не будет работать на смартфонах с менее 2 ГБ ОЗУ. Это значит, что новую операционку не получат совсем уж бюджетные телефоны. С другой стороны, таких девайсов на рынке не так и мало,

Операционная система Android 13 уже доступна для владельцев смартфонов Pixel 4 и новее. Параллельно Xiaomi начала распространять среди своих пользователей обновление MIUI 13.1 на базе новой ОС.

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