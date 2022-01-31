За столь скромный прайс покупателям предлагают 6,6-дюймовую IPS-панель, объемный звук DTS и батарею на 5000 мАч.

Бренд Tecno расширил ассортимент своих бюджетных смартфонов еще одной моделью.

При цене в 120 долларов США он может похвастаться аккумулятором емкостью 5000 мАч, "разогнанным" дисплеем и модулем NFC, который не так часто встретишь в бюджетниках. Звучит как заявка на звание нового народного любимца.

Основные характеристики Tecno Spark 8C:

Габариты: 164.57 x 76.00 x 8.95 мм;

Дисплей: 6,6", IPS, 1612х720, 90 Гц;

Процессор: Unisoc T606;

Память: от 2 до 3 ГБ оперативной, 64/ГБ постоянной, поддержка карт microSD;

ОС: Android 11 с оболочкой HiOS 7.6.

На задней крышке устройства разместился блок основной камеры с 13-мегапиксельным датчиком (f/1.8) и поддержкой ИИ-алгоритмов обработки изображения. В модуле камеры также находится сканер отпечатков пальцев. Среди других плюшек – эффект боке, HDR, панорама и AR-стикеры. Разрешение фронтальной камеры составляет 8 Мп.

Базовая версия Tecno Spark 8C на 2/64 ГБ обойдется лишь в 120 долларов (~3399 грн). На данный момент смартфон уже доступен на официальном сайте компании в Китае, а вскоре должен появиться и на торговых площадках по типу AliExpress.

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Ранее УНИАН составил ТОП лучших бюджетных смартфонов до 7 тысяч гривень с хорошей камерой и батареей, вышедшие в прошлом году, и попытался разобраться, какой смартфон из дешевых – самый лучший.

Также мы делились интересным рейтингом, в котором были собраны самые популярные смартфоны на начало 2022 года. Пользователей больше всего интересовала продукция Xiaomi – 4 из 10 моделей в списке принадлежат китайскому производителю.

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