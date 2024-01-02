Пересмотренная оценка X компании Fidelity была основана на раскрытии информации, которое длилось до конца ноября 2023 года.

По данным взаимного фонда Fidelity, платформа социальных сетей X потеряла 71% своей стоимости с тех пор, как ее купил Илон Маск.

Fidelity, владеющая долей в X Holdings, сообщила, что с момента покупки Маска она снизила стоимость своих акций на 71,5%, пишет The Guardiаn.

Пересмотренная оценка X компании Fidelity была основана на раскрытии информации, которое длилось до конца ноября 2023 года.

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Это раскрытие будет охватывать последствия того, что ряд крупных компаний сняли рекламу на X после того, как Маск поддержал теорию антисемитского заговора. Маск отреагировал на бойкот, сказав компаниям "идите к черту" во время интервью на мероприятии в Нью-Йорке.

Покупка Twitter Маском

Маск приобрел Twitter за 44 миллиарда долларов в октябре 2022 года и переименовал платформу X в июле 2023 года. По оценкам Fidelity, стоимость X составляет около 12,5 миллиардов долларов.

Число ежемесячных пользователей X упало на 15% за первый год после прихода Маска к власти на фоне опасений по поводу роста разжигания ненависти на платформе.

После прихода Маска к власти X сократила как минимум 50% персонала и сократила модерацию. А в сентябре Европейский Союз вынес предупреждение Маску после того, как обнаружил, что у X самый высокий процент дезинформационных постов среди всех крупных социальных сетей.

По данным Forbes, Маск - самый богатый человек в мире, его собственный капитал составляет 251 миллиард долларов. Приобретая Twitter, Маск заявил, что покупает компанию, "чтобы попытаться помочь человечеству".

После поглощения Маск восстановил доступ ряду людей, которым ранее было запрещено пользоваться платформой, в том числе бывшего президента Дональда Трампа и правого теоретика заговора Алекса Джонса.

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