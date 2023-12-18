Еврокомиссия считает, что социальная сеть Х не противодействует незаконному контенту и дезинформации.

Европейская комиссия открыла дело по нарушению закона О цифровых услугах (DSA) и распространению токсичного контента в социальной сети американского миллиардера Илона Маска Х. Об этом сообщает Politico.

"В понедельник Европейская комиссия возбудила дело о нарушении закона О цифровых услугах (DSA) в X, ранее известном как Twitter, после того, как миллиардер и его компания неоднократно подвергались критике за то, что они не делают достаточно, чтобы остановить распространение дезинформации и ненависти в интернете", - говорится в заявлении.

Отмечается, что четыре расследования сосредоточены на несоблюдении сетью X правил противодействия незаконному контенту и дезинформации, а также правил прозрачности рекламы и доступа к данным для исследователей.

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Комиссия также проверит, ввел ли X в заблуждение своих пользователей, изменив синюю галочку верификации, которая изначально была запущена в качестве инструмента проверки, но теперь служит индикатором того, что пользователь платит абонентскую плату.

"Комиссия будет тщательно расследовать соответствие X требованиям DSA, чтобы гарантировать защиту европейских граждан в интернете - как того требует регламент", - отметила исполнительный вице-президент комиссии по цифровой политике Маргрете Вестагер.

Месячное расследование может обернуться для социальной сети Х штрафом в размере до 6% от мирового дохода компании.

Антисемитский скандал вокруг Илона Маска

Недавно Илон Маск попал в антисемитский скандал, обвинив еврейских активистов в нападках на его бизнес. Маск считает, что Антидефамационная Лига (организация, борющаяся против антисемитизма) оказывает давление на рекламодателей, что привело к падению доходов его соцсети.

После этого Европейская комиссия заявила, что больше не будет размещать рекламу на X из-за распространения дезинформации, особенно в отношении войны Израиля и ХАМАС.

Позже многие мировые компании заявили о намерении прекратить покупать рекламу на платформе X. В частности, Apple, Disney, Comcast, Lionsgate и Paramount Global. Издание The Washington Post отметило, что именно рост антисемитизма на платформе Х стал причиной ухода из социальной сети большого количества рекламодателей.

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