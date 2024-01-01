Ранее из-за антисемитских скандалов и разжигания ненависти и дезинформации ряд компаний прекратили покупать рекламу на платформе X (бывший Twitter).

Британская газета Financial Times прогнозирует, что соцсеть X (бывший Twitter) американского миллиардера Илона Маска может обанкротиться в 2024 году.

"Обанкротится ли компания X? Да. Илон Маск часто использует предупреждения о банкротстве для мотивации своих сотрудников: он делал это в Tesla и SpaceX. Но на этот раз, когда реклама в X резко просела, а попытки создать новые источники дохода провалились, есть большая вероятность, что это произойдет", - говорится в прогнозе от Financial Times.

Отмечается, что после недавних эмоциональных заявлений против рекламодателей, Маск может оказаться достаточно безрассудным, чтобы подумать, что сможет провести компанию через банкротство и все равно остаться на вершине.

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"Борьба Маска за контроль над банкротством X станет захватывающим продолжением драматического приобретения Twitter", - добавили в издании.

Рекламодатели убегают из Twitter - что известно

После приобретения Илоном Маском соцсети Twitter, на платформе ухудшилась модерация контента. Это привело к увеличению количества публикаций, насыщенных языком ненависти и дезинформацией. В частности, Twitter начали обвинять в том, что он стал основной платформой для распространения идей палестинских террористов и их сторонников.

В ноябре Илон Маск попал в антисемитский скандал, обвинив еврейских активистов в нападках на его бизнес. По мнению миллиардера, Антидефамационная Лига (организация, борющаяся против антисемитизма) оказывает давление на рекламодателей, что привело к падению доходов его соцсети.

Позже Маск публично обматерил рекламодателей, которые отказались продолжать сотрудничество с приобретенной им платформой Х.

При этом Маск заявил, что против него была будто развернута кампания по дискредитации.

После этого стало известно, что ряд компаний, среди которых Apple, Disney, Comcast, Lionsgate и Paramount Global прекратили покупать рекламу на платформе X.

Издание The Washington Post отметило, что именно рост антисемитизма на платформе Х стал причиной ухода из соцсети большого количества рекламодателей.

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