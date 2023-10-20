UHD и FHD телевизоры на рынке уже более 10 лет. Но огромная часть современного контента по-прежнему не поддерживает это расширение. К примеру, любимая киноклассика, телевизионные эфиры, которые мы смотрим по кабельному телевидению или через антенну, видео на YouTube… Smart-телевизоры KIVI с технологиями улучшения картинки и звука сделают любой видеоконтент, даже качеством ниже 4К, максимально эффектным, насыщенным и контрастным.

KIVI - производитель и разработчик Smart-телевизоров среднего ценового сегмента. Компания делает ставку на инновации и доступность. Поэтому, выбирая KIVI, покупатель может быть уверен, что получит высокотехнологичное устройство по справедливой цене. Бренд предлагает модели диагональю от 24"до 65" разным разрешением – HD, FHD, UHD.

Топ-5 технологий улучшения изображения от KIVI:

1. Ultra Clear

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Изображение низкого качества становится более четким и детализированным, резкие переходы цвета нивелируются и разглаживаются. Технология позволяет не только увеличивать разрешение изображения, но и рассматривать его во всех деталях.

2. Super Contrast Control

Создаст ощущение глубокого и объемного изображения. Технология позволяет выравнивать и настраивать под себя контрастность как всего экрана, так и отдельных его частей, что особенно важно при просмотре темных сцен.

3. Max Vivid

Технология работает с яркостью и насыщенностью цветов, добавляет картинке дополнительной "аппетитности".

4. MEMC

Технология автоматически оценивает качество изображения и добавляет необходимое количество кадров, чтобы движения на экране выглядели плавно, а детали четко. Таким образом улучшается просмотр экшенов и спортивных событий.

5. Автоматическое распознавание HDR

Если вы просматриваете контент высокого разрешения, то он распознается телевизором автоматически и нет необходимости менять настройки. При этом технология работает не только с видео на внешних носителях, но и с потоковым контентом.

Кроме того, в каждую модель KIVI интегрировано по два динамика в собственных корпусах (от 2 x 5 Вт в 24’ до 2 х 12 Вт в 65’). Они откалиброваны вручную и усовершенствованы с помощью системы обработки звука в реальном времени Dolby audio processing (DAP) с готовыми пресетами. Это открывает дополнительные инструменты, такие как усиление громкости голоса или автоматическое выравнивание резких звуков во время динамических сцен или рекламы.

Операционная система AndroidTV и мощный чипсет гарантируют быструю стабильную работу, удобный интерфейс. Управление телевизором происходит с помощью эргономичного пульта с возможностью голосового управления. KIVI дает дополнительную гарантию 3 года на экран - самую дорогую и самую большую деталь телевизора. Минималистичный безрамочный дизайн и дополнительный ранж в Белом цвете помогут подобрать модель для любого интерьера.

Посетите сайты партнеров KIVI, чтобы узнать цены Smart-телевизоров KIVI: Comfy, Epicentr, Foxtrot, Rozetka и др.

О KIVI

KIVI - международная компания, основанная в 2016 году, европейский офис которой расположен в Будапеште. Основной бизнес - разработка и производство Smart-телевизоров с дистрибуцией продукции в Европу и Азию. Подразделение Research & Development также находится в Европе и Азии.

На сегодняшний день продано более 1,5 миллиона устройств.

KIVI является сертифицированным партнером Google и Netflix.

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