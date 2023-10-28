Ожидаемо, больше всего получает Apple за эксклюзивность поисковика в Safari.

Корпорация Google в 2021 году заплатила разработчикам популярных браузеров $26 млрд за то, чтобы быть в них "поисковиком" по умолчанию. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя Google, выступившего в суде во время антимонопольного процесса между Минюстом США и компанией.

Ранее уже предполагалось, что Google платит создателям браузеров, таким как Safari, Firefox, Samsung Internet и другим, за право быть поисковой системой по умолчанию, но официально суммы контрактов не раскрывались.

Bloomberg пишет, что представитель Google не упомянул, в каких долях между партнерами распределена эта сумма, но по оценке аналитиков, больше всего получает Apple. Только в этом году Google может заплатить Купертиновцам за эксклюзивность в Safari до 19 млрд долларов.

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В настоящий момент в США проходит антимонопольный процесс между Минюстом и Google. У американского регулятора есть вопросы к материнскому холдингу Google, Alphabet, Ее обвиняют в заключении соглашений, которые "мешают конкурентам получить доступ к рынку". Так, по данным Минюста США, корпорация платила производителям мобильных телефонов, операторам связи и интернет-браузеров.

В Google называют иск "глубоко ошибочным". Компания уверена, что сделки по настройке поисковика по умолчанию являются законными, заявляя, что она вкладывает средства в развитие и поддержание конкурентоспособности своего поискового и рекламного бизнеса.

Ранее в этом году Microsoft прокачала свой поисковик интеллектуальным чат-ботом. По своим возможностям он похож на ChatGPT, а в некоторых моментах превосходит его.

Как результат, модернизация своего поисковика стала приоритетной задачей для Google. Компания сделала свой поисковик "более человечным", а недавно еще добавила возможность генерировать картинки по текстовому описанию.

А накануне компания призвала всех пользователей отказаться от паролей и предложила альтернативу в виде "ключей доступа". Они заменят не только традиционные пароли, но и другие системы авторизации, как двухэтапная проверка или проверку логина через SMS.

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