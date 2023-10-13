«Google Поиск» научился генерировать изображения / фото ua.depositphotos.com

В поисковой строке Google появилась возможность генерировать картинки по обычному запросу при помощи искусственного интеллекта. Об этом компания сообщила в своем блоге.

Создать картинку можно текстом, а потом ее поправить – Google показывает конкретный промпт, использовавшийся для генерации изображения. Сейчас функция находится в бете в рамках программы Google Labs.

Технология под названием Search Generative Experience ("Опыт генеративного поиска") работает довольно просто: пользователю достаточно ввести текстовый запрос прямо в поисковую строку. Например, "нарисуй готовящую завтрак капибару в шляпе повара". После генерации картинки можно что-то добавить или изменить, например фон, указав нужное в текстовом описании.

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фото Google

Есть и возможность генерировать новые изображения внутри "Google Картинок" – это может пригодиться, если вы не нашли ничего подходящего среди уже готовых изображений.

Каждая сгенерированная картинка будет иметь метаданные и встроенные водяные знаки, а пользователи смогут спокойно использовать полученные генеративные картинки в своих проектах, не опасаясь проблем с авторским правом.

фото Google

Пока функция доступна только ограниченному числу пользователей, но позже ее начнут внедрять по всему миру. 

Сам поисковик Google стал более "человечным". Компания добавила новую вкладку Perspectives, которая добавляет в ответы релевантную информацию от обычных людей с форумов и платформ социальных сетей, в том числе из TikTok, Twitter, YouTube и Reddit.

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