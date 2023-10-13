Midjourney и другие генеративные сети скоро могут не понадобиться.

В поисковой строке Google появилась возможность генерировать картинки по обычному запросу при помощи искусственного интеллекта. Об этом компания сообщила в своем блоге.

Создать картинку можно текстом, а потом ее поправить – Google показывает конкретный промпт, использовавшийся для генерации изображения. Сейчас функция находится в бете в рамках программы Google Labs.

Технология под названием Search Generative Experience ("Опыт генеративного поиска") работает довольно просто: пользователю достаточно ввести текстовый запрос прямо в поисковую строку. Например, "нарисуй готовящую завтрак капибару в шляпе повара". После генерации картинки можно что-то добавить или изменить, например фон, указав нужное в текстовом описании.

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Есть и возможность генерировать новые изображения внутри "Google Картинок" – это может пригодиться, если вы не нашли ничего подходящего среди уже готовых изображений.

Каждая сгенерированная картинка будет иметь метаданные и встроенные водяные знаки, а пользователи смогут спокойно использовать полученные генеративные картинки в своих проектах, не опасаясь проблем с авторским правом.

Пока функция доступна только ограниченному числу пользователей, но позже ее начнут внедрять по всему миру.

Сам поисковик Google стал более "человечным". Компания добавила новую вкладку Perspectives, которая добавляет в ответы релевантную информацию от обычных людей с форумов и платформ социальных сетей, в том числе из TikTok, Twitter, YouTube и Reddit.

Ранее УНИАН рассказывал о нейросети Stable Doodle, которая превращает "каракули" в полноценные рисунки. Интерфейс сервиса максимально простой и адаптирован под компьютерные и мобильные браузеры, а пользование им бесплатно для всех желающих.

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