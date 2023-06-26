Теперь результаты поиска буду отбираться от мнения обычных людей.

В поисковой системе Google появилась новая вкладка Perspectives. Она добавляет в ответы релевантную информацию от обычных людей с форумов и платформ социальных сетей, в том числе из TikTok, Twitter, YouTube и Reddit.

"Перспективы" можно будет найти в виде вкладки рядом с другими фильтрами, такими как "Изображения" и "Карты". В Google отмечают, что сегодня больше востребована информация от реальных пользователей, а не компаний или брендов.

Журналисты The Verge, которые уже протестировали новый функционал отмечают, что он "больше похож на Pinterest, чем на типичный набор результатов Google". Но благодаря этому инструменту они действительно находили нужные им релевантные ответы.

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Пока "Перспективы" распространяются постепенно, в первую очередь среди пользователей из США. В "ближайшие недели" новый фильтр станет доступен всем пользователям.

У Google паника из-за ChatGPT

Модернизация своего поисковика стала приоритетной задачей для Google после появления ChatGPT и запуска технологии Bing AI от Microsoft. Чат-бот на базе языковой модели GPT-4 от OpenAI привлек к конкуренту Google миллионы пользователей.

В ответ на ChatGPT Google представила своего чат-бота Bard, но удивить не получилось. ИИ компании пока отстает от разработок OpenAI, а сервис доступен лишь ограниченному числу пользователей. И допускает ошибки.

До конца года Google планирует внедрит в поиск чат-бота – общение с ним будет больше похоже на диалог с человеком.

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