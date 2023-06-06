Ранее ИИ-помощник Microsoft был доступен исключительно в браузере Edge.

Компания Microsoft расширила поддержку своего чат-бота Bing на сторонние браузеры, такие как Chrome, Safari и Firefox. До этого момента он был эксклюзивным для браузера Edge.

Ограничение доступа к Bing в сторонних браузерах было умышленным шагом Microsoft для продвижения своего собственного браузера Edge, который не пользуется популярностью у пользователей, в том числе украинцев. Однако такой подход мешал многим пользователям оценить возможности чат-бота, пишет Windows Latest.

Отмечается, что обновленный Bing уже начал распространяться для Chrome, Safari и Firefox, но пока для ограниченного предварительного тестирования. В ближайшие недели Microsoft рассчитывает предоставить доступ к ИИ-поиску всем желающим.

Напомним, в феврале Microsoft представила новый поиск Bing со встроенным ИИ-помощником, который по своим возможностям похож на ChatGPT и даже в некоторых моментах превосходит его. Поисковое окно теперь разделено на две части: слева – традиционное, с ответами на поисковый запрос, справа – чат с ответом, сгенерированным ИИ.

В прошлом месяце Microsoft объявила о значительном обновлении для своего ИИ. Самым главным нововведением является функция, которая позволяет выполнять задачи прямо в чате с ботом без необходимости переходить на сторонние сайты. Например, он сможет бронировать столики в ресторане, прикреплять к ответам фото и видео, а также запускать фильмы по запросу.

Также компания запустила в своем нейросетевом поисковике Bing создание изображений по вашим описаниям – бесплатно и для всех. Работает в том числе и из Украины.

Ранее УНИАН сообщал, что хитовый чат-бот ChatGPT стал доступен на смартфонах. Пока мобильный клиент доступен только для iPhone, но вскоре должна выйти версия и для Android.

В то же время Android-производители вскоре планируют внедрять ChatGPT в смартфоны на уровне ОС. Компания Infinix, похоже, будет первой, кто интегрирует чат-бота в свои девайсы.

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