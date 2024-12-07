О соглашении стало известно только сейчас, но оно было заключено еще в августе 2024 года - до победы на президентских выборах Дональда Трампа.

Компания Илона Маска SpaceX заключила с Пентагоном контракт, расширяющий доступ Украины к более защищенной версии Starlink, носящей название Starshield.

Как пишет Bloomberg, контракт предполагает, что 2,5 тысячи терминалов Starlink, которые уже есть у Украины, получат доступ к Starshield, обеспечивающий более защищенную связь, которую сложнее взломать.

Утверждается, что у Украины есть уже около 500 терминалов со Starshield. Заключенный с Пентагоном контракт позволит довести их общее число до 3000. Контракт предусматривает обслуживание терминалов в 2025 году.

Видео дня

Как отмечает Bloomberg, о соглашении стало известно только сейчас, но оно было заключено еще в августе 2024 года - до победы на президентских выборах Дональда Трампа.

Представители Пентагона отказались раскрыть финансовые параметры соглашения. Однако известно, что ранее заключенное соглашение о подключении 500 терминалов оценивалось примерно в 40 миллионов долларов.

Война в Украине - использование Starlink

Терминалы Starlink для Украины финансирует исключительно Польша, а не Илон Маск или кто-то другой. Об этом заявил глава МИД Радослав Сикорский.

Он отметил, что один из ключевых факторов, который гарантирует, что украинцы смогут и в дальнейшем эффективно защищаться от россиян, - это подключение к Интернету с помощью модулей Starlink, и за их финансирование отвечает Польша.

Вас также могут заинтересовать новости: