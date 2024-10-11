Он отметил, что один из ключевых факторов, который гарантирует, что украинцы смогут и в дальнейшем эффективно защищаться от России, - это подключение к Интернету с помощью модулей Starlink.

Терминалы Starlink для Украины финансирует исключительно Польша, а не Илон Маск или кто-то другой. Об этом заявил глава МИД Радослав Сикорский, сообщает "Польское Радио".

Сикорский, в частности, прокомментировал вопрос о помощи для Украины, который планируется обсудить во время встречи Рамштайн, которую посетит президент Анджей Дуда.

"Мы подготовили позицию для президента Дуды, чтобы он мог говорить не только от себя, но и от имени польского государства - о том, что мы уже сделали для Украины и что намерены делать дальше", - сказал Сикорский.

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Глава МИД Польши отметил, что один из ключевых факторов, который гарантирует, что украинцы смогут и в дальнейшем эффективно защищаться от россиян, - это подключение к Интернету с помощью модулей Starlink, и за их финансирование отвечает Польша.

"Модули Starlink, которые используются в Украине, не спонсируются Илоном Маском, а финансируются и будут финансироваться исключительно Польшей. Мы это делаем, и никто другой".

Заседание Рамштайн - что известно

Напомним, заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"), которое должно было состояться 12 октября в Германии на уровне лидеров стран, перенесли, поскольку президент США Джо Байден остался в США из-за урагана "Милтон".

Пресс-секретарь минобороны США Сабрина Сингх заявляла, что "Рамштайн" могут объединить с заседанием министров обороны НАТО 17-18 октября.

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