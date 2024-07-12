Microsoft продолжает экспериментировать с рекламными вставками.

Пользователи, обновившие свой устройства до Windows 11 версий 23H2 и 22H2 жалуются на увеличившееся количество рекламы в ОС. Рекламные интеграции можно встретить в меню "Пуск" и разделе "Параметры", пишет Gizmochina.

Кроме того, Microsoft начала продвигать свой подписочный сервис Game Pass в разделе "Параметры", где после обновления появляется карточка подписки. Отмечается, что этот баннер "будет отображаться только для геймеров". Как разработчик определяет, кто "геймер", а кто нет, неясно.

Как отключить рекламу в Windows 11

Откройте "Параметры". Зайти в раздел "Персонализация" > "Пуск". Выключите опцию "Показывать рекомендации, советы, рекламные акции и другое" ("Show recommendations for tips, app promotions, and more").

Есть и альтернативное решение – можно просто избегать установки любых обновлений Windows, тем более, что очень часто они получаются "глючными".

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Данное нововведение может быть полезным в некоторых случаях, поскольку через баннер продвигаются только те приложения из Microsoft Store, которые рекомендует Microsoft. Но частая реклама ненужных приложений вряд ли обрадует большинство пользователей, которые хотят отдохнуть от рекламных вставок хотя бы у себя за компьютером.

Специалисты говорят, что назойливая реклама – одна из причин, почему Windows 11 не пользуется такой популярностью у пользователей, как "десятка". Спустя почти три года с момента выхода, и несмотря на тот факт, что Windows 10 уже давно не получает новых функций, доля Windows 11 занимает меньше 30%.

Возможно, ситуация изменится осенью, когда выйдет обновление 24H2, которое называют самым крупным в истории Windows 11. Оно принесет много функций ИИ, улучшенный режим экономии заряда, переработанный интерфейс с "плавающей" панелью задач и много чего еще. Ради нее Microsoft даже перенесла Windows 12 на 2025 год.

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