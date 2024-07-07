Он вносит ненужные изменения, отодвигая основные действия пользователя на второй план.

Пользователи обратили внимание, что в новой тестовой сборке Windows 11 дебютировало обновленное меню "Пуск". Редизайн, который вносит заметные изменения в один из старейших компонентов системы, вызвал неоднозначную реакцию.

Вы сразу заметите, что обновление переместило в менее доступное место такие опции учетной записи, как "Выход", "Переключение пользователя" и "Блокировка". Последняя и вовсе куда-то исчезла, пишет PCWorld.

Если раньше эти действия были доступны на главной "Пуска", то теперь они "спрятаны" за трехточечным меню в правом верхнем углу нового окна.

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В Microsoft говорят, что новый дизайн упрощает управление настройками учетной записи и дает быстрый доступ к профилям Windows, Microsoft 365, Game Pass и OneDrive. Но вместе с тем он отодвигает основные действия пользователя на второй план, отмечает PCWorld.

Ожидается, что редизайн "Пуска" станет общедоступным для всех с осенним обновлением (24H2), которое называют самым крупным в истории ОС.

Помимо обновленного "Пуска", апдейт принесет много функций на базе ИИ, улучшенный режим экономии заряда, а также переработанный интерфейс с "плавающей" панелью задач.

А уже осенью 2025 году должна выйти Windows 12. Ожидается, что именно она станет следующей "народной" операционной системой – такими были Windows XP, Windows 7 и Windows 10, но не следующие между ними версии, что подтверждается общемировой статистикой.

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