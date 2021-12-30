С момента поступления смартфонов в продажу пользователи проводят перед экранами всё больше времени, не в силах насытиться цифровым контентом.

Консалтинговая компания Apptopia опубликовала ежегодный рейтинг самых скачиваемых и прибыльных приложений по итогам 2021 года.

Как вполне предсказуемо показала статистика, самым востребованным оказался софт, состоящий из мессенджеров и соцсетей. На первом месте весьма ожидаемо разместилась популярный сервис среди молодежи TikTok – у него 656 миллионов скачиваний.

Второе, третье и четвертое места рейтинга занимают программы, принадлежащие Meta (бывшей Facebook): Instagram, Facebook и WhatsApp в порядке убывания. Их скачали 545, 416 и 395 миллионов раз соответственно.

Остальной топ выглядит следующим образом:

Новичком в этой компании оказалась CapCut – емкий и комфортный видеоредактор для Android-стройств. Этот софт принадлежит компании ByteDance, также владеющей и TikTok – инструмент оптимизирован именно под это приложение.

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Большинство запросов по разным категориям объединяет тема "Евро-2020". На втором месте оказался сверхпопулярный корейский сериал Netflix Игра в кальмара. Также в первую пятерку по популярности попали запросы Холостяк 2021 и Классрум. Кроме того, украинцы интересовались мега-файтом Усик Джошуа и конкурсом Евровидение 2021.

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