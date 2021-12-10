Instagram пытается повторить успех Spotify Wrapped.

Instagram вместе с другими компаниями подводит итоги уходящего года и запускает Playback.

Функция позволит пользователям поделиться десятью лучшими историями за 2021 год со своими подписчиками которые соцсеть отберёт сама. Каждый сможет удалить, добавить или отредактировать истории, находящиеся в архиве.

В ленте Instagram появится сообщение с предложением создать подборку лучших историй уходящего года. Для этого нужно будет открыть сообщение и отметить стикером "2021" необходимые истории, чтобы поделиться ими.

Если вы еще не видите в своих приложениях данную опцию, она скоро появится. В компании отмечают, что развертывание функции займет несколько дней у пользователей по всему миру.

Итоги 2021: кратко

Что гуглили украинцы в 2021 году. Большинство запросов по разным категориям объединяет тема "Евро-2020". На втором месте оказался сверхпопулярный корейский сериал Netflix Игра в кальмара. Также в первую пятерку по популярности попали запросы Холостяк 2021 и Классрум.

Что слушали украинцы в 2021 году. Музыкальный топ в Украине возглавляет скандальный российский рэпер Моргенштерн. Следом идут kizaru, Скриптонит, Big Baby Tape и OG Buda. Украинских исполнителей в топе нет.

Что смотрели украинцы в 2021 году. Лидером по количеству просмотров в Украине стало расследование Алексея Навального "Дворец для Путина".

Ранее УНИАН уже писал, что в Instagram анонсировали новые функции для защиты подростков. Теперь пользователи соцсети не смогут отмечать или упоминать несовершеннолетних, которые на них не подписаны. При этом в качестве эксперимента разрешат удалять фото, лайки и комментарии, которые пользователи оставили много лет назад.

Читайте такжеSamsung запустила в Украине официальный интернет-магазин

Также сообщалось, что Instagram вернет хронологическую ленту постов. В частности, пользователям будет предоставлено право отказаться от формирования ленты алгоритмами.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Денис Пономаренко