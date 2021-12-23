Только в этом году жертвами "игры" стали пятеро детей.

В социальной сети TikTok распространяется вирусный тренд Blackout Challenge. Его жертвами стали минимум пятеро детей.

Об этом пишет издание The Mirror.

Участникам челленджа предлагают записать ролик того, как они задерживают дыхание, пока не падают в обморок. Недавно такое "развлечение" унесло жизни 10-летней девочки Нилы Андерсон из штата Пенсильвания (США).

Читайте такжеВ TikTok набирает популярность новый опасный челленджМать девочки Тавайна Андерсон бьет тревогу. Женщина призвала родителей сделать все, чтобы обезопасили своих детей от этого смертельного развлечения, в частности проверять телефон.

По словам женщины, ее 10-летняя дочь потеряла сознание в спальне своего дома во время выполнения челлендж. Девочку немедленно госпитализировали, но медики лишь констатировали ее смерть.

Она была всем. Она была счастливым ребенком. Это боль, которая не уйдет. Это у меня в горле. Мне так больно. Мы не думаем, что 10-летние попробуют это. Они пытаются, потому что они дети, и они ничего не понимают, - рассказала мама.

В то же время платформа TikTok удалила все видеоролики опасного челлендж в рамках кампании борьбы с опасными играми. Представитель соцсети рассказал, что "тревожный челендж" появился задолго до видеоплатформы и никогда не был трендом в TikTok. Нила - пятый ребенок, который умер во время участия в Blackout Challenge только в этом году.

Как сообщал УНИАН, названы потенциальные жертвы смертельной игры "Момо". Развлечение рассчитано на детей с уязвимой психикой, которые хотят быть любимцами родителей.

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