Сообщение якобы нарушило стандарты о "пропаганде ненависти и оскорблений".

Модераторы Facebook заблокировали видео хоровой капеллы "Дударик", исполнявшей песню "Батько наш Бандера".

Об этом сообщает офицер ВСУ в своем Telegram Анатолий Штирлиц со ссылкой на Internet UA.

Отмечается, что видео с песней о Бандере на странице Львовской национальной академической хоровой капеллы "Дударик" могут видеть только пользователи, которые управляют страницей.

В жалобе говорится о нарушении стандартов Facebook о "пропаганде ненависти и оскорблений".

"Мы ввели эти стандарты, чтобы защитить определенные группы людей от высказываний, которые обычно используются как оскорбления в отношении них", – объясняют решение модераторы.

Видео было записано капеллой в поддержку украинского флешмоба "Батько наш Бандера".

Что известно о флешмобе

Накануне Дня защитника и защитницы Украины ряд пророссийских и российских пропагандистских ресурсов опубликовали видео с участием украинских школьников, которые пели на камеры телефонов "Батько наш Бандера".

Под одним из роликом пропагандисты утверждали, что ученики киевской школы таким образом "травили" учительницу, которая показалась им "ватницей".

Вскоре стало известно, что у TikTok появились уже сотни подобных видео от украинских детей под хэштегом "Батько наш Бандера", что разозлило кремлевских пропагандистов в Москве.

Автор: Виолетта Орлова