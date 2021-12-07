В приложении теперь можно настроить исчезающие сообщения для всех новых личных чатов по умолчанию.

Команда мессенджера WhatsApp представила функцию исчезающих сообщений в личных чатах по умолчанию. Если её включить, во всех новых беседах переписка будет автоматически стираться через заданный промежуток времени.

Об этом сообщил лично владелец компании Facebook Марк Цукерберг.

Для настройки "дефолтных" исчезающих сообщений на Android и iOS нужно активировать функцию "Автоматический таймер сообщений" в разделе "Настройки WhatsApp" > "Учётная запись" > "Конфиденциальность" в мобильных приложениях мессенджера.

В "шапке" диалога собеседник увидит уведомление, что сообщения будут исчезать автоматически, даже если он их не прочитает за отведённое время. К слову, на групповые чаты такая функциональность "по умолчанию" не распространяется – нужно будет включать её вручную.

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Ещё WhatsApp расширил список доступных временных отрезков для функции. Раньше она включалась вручную для каждого чата с единственным вариантом – автоудаление через неделю. Теперь есть выбор между 24 часами, 7 и 90 днями.

Как сообщал УНИАН, компания WhatsApp поменяла политику конфиденциальности для европейских пользователей после того, как на нее наложили штраф за нарушение правил о защите данных в Евросоюзе на сумму 225 млн евро. Теперь компания будет предоставлять больше информации об использовании персональных данных.

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Автор: Денис Пономаренко