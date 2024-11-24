Microsoft представила браузер для геймеров / Фото - Microsoft

Microsoft представила специальную версию своего Microsoft Edge, которая работает прямо внутри игр.

Microsoft Edge Game Assist предоставляет игрокам доступ к интернету прямо из оверлея Xbox Game Bar. Браузер автоматически предлагает гайды к игре, которая сейчас запущена. Также можно настроить быстрый доступ к разным сервисам, будь то Twitch, Discord или Spotify.

Microsoft представила внутриигровой браузер, теперь можно читать гайды, не отвлекаясь от игры

Ещё одной удобной фичей Microsoft назвала синхронизацию между Edge Game Assist и обычным Microsoft Edge на ПК и смартфоне. То есть все логины и пароли на сайтах перенесутся в игру, а значит не придётся заново логиниться в сервисы.

Также компания подчеркнула, что как и любой виджет в Xbox Game Bar, Edge Game Assist можно поставить поверх игры, так будет удобнее смотреть видео, к примеру.

Это демонстрационная версия браузера, поэтому он доступен пока только в 9 играх: Baldur's Gate 3, Diablo 4, Fortnite, Hellblade 2: Senua's Saga, League of Legends, Minecraft, Overwatch 2, Roblox и Valorant.

Чтобы получить доступ к Microsoft Edge Game Assist нужно установить Microsoft Edge Beta 132 и убедиться, что ваш ПК работает на Windows 11. Далее надо установить виджет Game Assist в Microsoft Edge, отыскав его в поиске. После этого, всё, что остаётся - просто открыть его, нажав комбинацию Win + G в одной из игр из списка выше.

Microsoft просит не забывать, что технология на раннем этапе разработки и расписала известные ошибки: виджет автоматически закрывается, если не используется, в браузере недоступна история, пользователь не можёт вызывать контекстное меню правой кнопкой мыши, некоторые комбинации на клавиатуре не работают.

Ранее мы рассказывали, что Microsoft Edge оказался 2-м по популярности браузером в Украине.

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