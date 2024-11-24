Microsoft представила внутриигровой браузер, теперь можно читать гайды, не отвлекаясь от игры

Пока браузер поддерживает всего 9 игр.

Microsoft представила специальную версию своего Microsoft Edge, которая работает прямо внутри игр.

Microsoft Edge Game Assist предоставляет игрокам доступ к интернету прямо из оверлея Xbox Game Bar. Браузер автоматически предлагает гайды к игре, которая сейчас запущена. Также можно настроить быстрый доступ к разным сервисам, будь то Twitch, Discord или Spotify.

Ещё одной удобной фичей Microsoft назвала синхронизацию между Edge Game Assist и обычным Microsoft Edge на ПК и смартфоне. То есть все логины и пароли на сайтах перенесутся в игру, а значит не придётся заново логиниться в сервисы.

Также компания подчеркнула, что как и любой виджет в Xbox Game Bar, Edge Game Assist можно поставить поверх игры, так будет удобнее смотреть видео, к примеру.

Это демонстрационная версия браузера, поэтому он доступен пока только в 9 играх: Baldur's Gate 3, Diablo 4, Fortnite, Hellblade 2: Senua's Saga, League of Legends, Minecraft, Overwatch 2, Roblox и Valorant.

Чтобы получить доступ к Microsoft Edge Game Assist нужно установить Microsoft Edge Beta 132 и убедиться, что ваш ПК работает на Windows 11. Далее надо установить виджет Game Assist в Microsoft Edge, отыскав его в поиске. После этого, всё, что остаётся - просто открыть его, нажав комбинацию Win + G в одной из игр из списка выше.

Microsoft просит не забывать, что технология на раннем этапе разработки и расписала известные ошибки: виджет автоматически закрывается, если не используется, в браузере недоступна история, пользователь не можёт вызывать контекстное меню правой кнопкой мыши, некоторые комбинации на клавиатуре не работают.

Ранее мы рассказывали, что Microsoft Edge оказался 2-м по популярности браузером в Украине.

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