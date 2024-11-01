Microsoft Edge наступает на пятки Chrome, хотя еще пару лет назад подобное сравнение едва ли могло возникнуть.

Аналитики из StarCounter обновили рейтинг самых популярных веб-браузеров. Лидер по состоянию на октябрь 2024 года не изменился, однако его все же слегка "подвинули" альтернативные решения других разработчиков.

Согласно отчету, на первом месте с большим отрывом остается Chrome от Google. Вторую строчку занял Edge от Microsoft, а тройку лидеров замыкает Safari. Отмечается, что этим данные собраны с компьютеров.

Топ-5 самых популярных браузеров в мире

Видео дня

Chrome — 65,25%. Edge — 13,55%. Safari — 9,04%. Firefox — 6,38%. Opera — 3,2%.

В Украине Chrome тоже "на коне", но Edge приближается к его показателям. Бронзовым призером стал Opera. Интересно, что Safari не вошел в пятерку, став лишь шестым.

Топ-5 самых популярных браузеров в Украине

Chrome — 55,46%. Edge — 25,06%. Opera — 7,95%. Firefox — 4,71%. Yandex Browser — 4,4%.

А вот на смартфонах ситуация совсем другая. Chrome и в этом случае вне конкуренции (65,48%), но на втором месте идет Safari (25,25%). Судя по всему, пользователи iPhone предпочитают предустановленный браузер. Третьим стал Opera (2,8%), четвертым – Samsung Internet (2,81%), а пятым – Yandex Browser (2,47%).

Если смотреть на мир, то можно увидеть практически идентичную картину. На 1-м месте с большим отрывом Chrome (68,04%). Следом идут Safari (24,96 %), Samsung Internet (3,62%), Opera (1,64%) и UC Browser (1,37%).