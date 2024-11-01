Аналитики из StarCounter обновили рейтинг самых популярных веб-браузеров. Лидер по состоянию на октябрь 2024 года не изменился, однако его все же слегка "подвинули" альтернативные решения других разработчиков.
Согласно отчету, на первом месте с большим отрывом остается Chrome от Google. Вторую строчку занял Edge от Microsoft, а тройку лидеров замыкает Safari. Отмечается, что этим данные собраны с компьютеров.
Топ-5 самых популярных браузеров в мире
- Chrome — 65,25%.
- Edge — 13,55%.
- Safari — 9,04%.
- Firefox — 6,38%.
- Opera — 3,2%.
В Украине Chrome тоже "на коне", но Edge приближается к его показателям. Бронзовым призером стал Opera. Интересно, что Safari не вошел в пятерку, став лишь шестым.
Топ-5 самых популярных браузеров в Украине
- Chrome — 55,46%.
- Edge — 25,06%.
- Opera — 7,95%.
- Firefox — 4,71%.
- Yandex Browser — 4,4%.
А вот на смартфонах ситуация совсем другая. Chrome и в этом случае вне конкуренции (65,48%), но на втором месте идет Safari (25,25%). Судя по всему, пользователи iPhone предпочитают предустановленный браузер. Третьим стал Opera (2,8%), четвертым – Samsung Internet (2,81%), а пятым – Yandex Browser (2,47%).
Если смотреть на мир, то можно увидеть практически идентичную картину. На 1-м месте с большим отрывом Chrome (68,04%). Следом идут Safari (24,96 %), Samsung Internet (3,62%), Opera (1,64%) и UC Browser (1,37%).
Ранее Opera выпустила, как она сама говорит, свой "лучший браузер". С ИИ, блокировщиком рекламы и динамическими темами.
А меж тем УНИАН рассказывал о новом браузере для Windows, который некоторые обозреватели называют "заменой Chrome, которую мы так долго ждали". Но отмечается, что потребуется время, чтобы привыкнуть к новому дизайну и сочетанию клавиш.