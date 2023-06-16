В комментариях пользователи хвалят камеру после обновления, особенно новую опцию 2-кратного зума в портретной съемке.

Для флагманских смартфонов Samsung из серии Galaxy S23 вышло крупное обновление на 2 Гбайта, которое, помимо всего прочего, приносит значительные улучшение камеры.

Согласно официальному списку изменений, разработчики Samsung добавили режим двукратной портретной съемки, устранили проблему с автофокусом, а также изменили обработку фотографий при использовании ночного режима.

В комментариях пользователи хвалят камеру после обновления, особенно опцию 2-кратного зума в портретной съемке. В нем смартфон способен делать портретные фотографии с приближением за счет кропа исходного изображения, снятого на 200-Мп сенсор.

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Также в свежем обновлении Samsung исправила имеющиеся проблемы с камерой Galaxy S23 и S23 Plus. В частности, нашумевший баг, из-за которого смартфоны делают ложное размытие кадра при съемке однотонных объектов и текстов с близкого расстояния.

Если у вас Galaxy S23, вы уже можете проверить наличие нового обновления. Для этого перейдите в "Настройки" → "Обновление ПО и нажмите "Загрузить и установить".

Ранее в этом месяце Samsung выпустила новый доступный "монстр автономности" с камерой на 108 Мп. Это модифицированная версия "народного" Galaxy A54 – аппарат получил камеру получше и аккумулятор помощнее.

Также в ближайшие месяцы компания выпустит Galaxy S23 FE для любителей сэкономить. Он получит главные возможности флагманских моделей по более низкой цене. При этом, по данным источников, потенциальным покупателям не стоит ждать версии на Qualcomm Snapdragon. В смартфон будут ставить только фирменный Exynos 2200.

А уже в начале 2024 года Samsung представит линейку Galaxy S24. Источники сообщают, что инженеры компании в новом флагмане оставят только три сенсора основной камеры, зато батарею модели Ultra прокачают по технологии электромобилей.

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