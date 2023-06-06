Это модифицированная версия "народного" Galaxy A54 – аппарат получил камеру получше и аккумулятор помощнее.

Компания Samsung представила свой новый смартфон средней ценовой категории – Galaxy F54 5G. Внешне новинка напоминает Galaxy S23, но начинка, естественно, проще, а цена – ниже.

Главной его особенность стал мощнейший аккумулятор емкостью 6000 мАч, который не часто встретишь в смартфонах корейцев. По заявлению производителя, полного заряда хватит на 2-3 дня активного использования.

Также новинка получила 6,7-дюймовый экран типа Super AMOLED+ с кадровой частотой 120 Гц и разрешением FullHD+. Заявлена поддержка технологии Vision Booster, которая подстраивает яркость и контрастность экрана для лучшей видимости при ярком солнечном свете на улице. Внутри стоит 8-ядерный процессор Exynos 1380, объемы памяти – 8 и 256 ГБ.

Видео дня

На задней спинке смартфона располагается крупный модуль с тремя основными сенсорами – главный на 108 Мп дополнен 8-мегапиксельным с ультраширокоугольной линзой и 5-Мп датчиком для портретных снимков и макро. Разрешение фронталки составляет 32 Мп.

Новинка поддерживает быструю зарядку мощностью 25 Вт, также имеется модуль NFC и защита от пыли и воды по стандарту IP67. Работает аппарат под управлением Android 13 с интерфейсом One UI 5.1, причем Samsung гарантирует четыре года обновлений Android и целых пять лет обновлений безопасности.

Первой страной, где стартовали продажи Galaxy F54 5G, стала Индия. Там его стоимость составляет 28 000 рупий (около 12 000 грн). Позже он доберется до Европы, но когда именно, не сообщается.

Также в ближайшие месяцы компания выпустит Galaxy S23 FE для любителей сэкономить. Он получит главные возможности флагманских моделей по более низкой цене. При этом, по данным источников, потенциальным покупателям не стоит ждать версии на Qualcomm Snapdragon. В смартфон будут ставить только фирменный Exynos 2200.

А уже в начале 2024 года Samsung представит линейку Galaxy S24. Источники сообщают, что инженеры компании в новом флагмане оставят только три сенсора основной камеры, зато батарею модели Ultra прокачают по технологии электромобилей.

Вас также могут заинтересовать новости: