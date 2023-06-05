Речь о наличии на снимках непредвиденных размытий и нечетких областей.

Samsung признала проблему с камерой у некоторых смартфонов линейки Galaxy S23. Речь о наличии на снимках непредвиденных размытий. Сообщается, что проблема ограничена основными камерами S23 и S23+, тогда как у S23 Ultra такой проблемы замечено не было.

Компания долго отмалчивалась, но, видимо, количество жалоб стало критичным. На официальном сайте польского комьюнити представители Samsung заявили, что они осведомлены о проблеме и в будущем решат ее с помощью обновления.

Проблема в работе камер смартфонов Galaxy S23 обнаружилась сразу после выхода, в марте 2023 года. Пользователи пожаловались, что при съемке в левой части фотографий, снятых в ландшафтном режиме, появляется размытая и нечеткая область. "Размытие" также особенно заметно при съемке документов и текста.

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В своем посте производитель объяснил, что это происходит потому, что задняя широкоугольная камера на S23 и S23 Plus имеет яркую апертуру для большей эффективности в темноте. Однако при определенных настройках фокуса это свойство также может сделать фон фотографий немного размытым.

В качестве временной меры в Samsung предложили пользователям снимать объекты на расстоянии не менее 30 см. Также можно попробовать переделать снимок, держа смартфон вертикально, а не горизонтально или по диагонали.

Ранее УНИАН писал о том, что себестоимость смартфона Samsung Galaxy S23 Ultra составляет $469 при розничной цене в $1199, то есть компания зарабатывает на каждом проданном смартфоне более 700 долларов, но это, конечно, без учета многих факторов, включая рекламу, логистику и так далее.

В 2023 году камеры смартфонов стали гораздо совершеннее. При этом если выставить правильные настройки, то можно получать качественные снимки даже если у вас совсем уж бюджетная модель. УНИАН делился советами, которые помогут прокачать ваш скилл фотографирования на камеру смартфона.

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