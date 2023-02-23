На устройства активно оформляют предзаказы даже несмотря на то, что большая часть характеристик, как и цена, остаются неизвестными.

Поклонники Meizu уже многие месяцы ждут анонс долгожданной флагманской серии Meizu 20. Официальная премьера, как ожидается, состоится только в марте, но смартфоны уже стали хитами в Китае.

Как пишут китайские СМИ, за несколько дней после открытия заявок на предзаказы новые устройства забронировали более 200 000 человек. И это при том, что пока нет официальных подробностей о большой части характеристик, дизайне и стоимости телефонов.

Судя по всему, Meizu уверена в качестве своих новых флагманов – производитель дает на телефоны гарантию 36 месяцев, и это тоже подстегивает интерес.

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Пока точно известно, что в линейку Meizu 20 войдут две модели: обычная и Prо. Оба смартфона будут использовать самую актуальную на данный момент связку – Snapdragon 8 Gen 2 + LPDDR5X + UFS 4.0.

В свою очередь инсайдеры говорят, что более дорогой Meizu 20 Pro будет оснащен топовым экраном AMOLED Samsung последнего поколения (E6) с разрешением 2К и поддержкой адаптивной частоты обновления. Также смартфон получит тройную камеру с тремя 50-мегапиксельными сенсорами.

Что интересно, предшественники в лице Meizu 18 и Meizu 18 Pro вышли еще в марте 2021 года. Компания приняла решение отказаться от выпуска 19-й серии и сразу взялась за Meizu 20.

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