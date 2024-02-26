Также в ходе тестов DxOMark он был признан лучшим по части дисплея и автономности.

В начале января компания Honor представила свой новый смартфон Magic 6 Pro с топовым набором камер. Специалисты DxOMark уже протестировали его и пришли к выводу, что по части селфи, автономности и дисплея он не оставляет шансов другим моделям.

В ходе тестирования селфи-камеры Magic 6 Pro опередил своего ближайшего конкурента в лице iPhone 15 Pro / 15 Pro Max на два балла, набрав 151 балл. А замыкает пятерку лучших флагманские модели iPhone 14 Pro.

По мнению экспертов DxOMark, смартфон Honor выдает отличный результат при съемке днем с высоким уровнем стабилизации и обеспечивает точную целевую экспозицию и широкий динамический диапазон. Также отмечается большая глубина резкости, низкий уровень шума, точный баланс белого. Однако есть минусы, в частности, небольшие артефакты и слегка сильный контраст в сценах с контровым освещением.

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Если продолжать сравнивать этот Android с новым айфоном, то дисплей Honor Magic 6 Pro также возглавил соответственный рейтинг DxOMark. Правда, здесь его конкурентами были Samsung Galaxy S24 Ultra и Google Pixel 8 Pro, тогда как iPhone 15 Pro Max находится только на 10 месте.

Также Honor Magic 6 Pro признан лучшим смартфоном в плане автономности: телефон работает на полном заряде дольше 3 дней. На втором месте еще один Honor – Magic5 Lite. А вот iPhone 15 Pro Max не попал даже в топ-30.

Более подробно о Honor Magic 6 Pro можно почитать в отдельной заметке. Также он получил самый яркий экран среди смартфонов, спутниковую связь и самую мощную "начинку".

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