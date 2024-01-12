Он опередил и iPhone 15 Pro Max, и топовые гаджеты на Android.

В Китае прошла презентация нового флагманского смартфона Honor Magic 6 Pro с самым ярким на рынке экраном и топовыми фотовозможностями. Кроме того, компания выпустила и более доступную базовую версию новинки.

У Magic 6 Pro полно моментов, на которые стоит обратить внимание, пишет Android Authority. Например, 6.8-дюймовый LTPO AMOLED экран с кадровой частотой 120 Гц, которая выдает 5000 нит в пике – это на 500 больше, чем у прошлого рекордсмена OnePlus 12.

Еще одно уникальная особенность смартфона – частота регулировки ШИМ 4320 Гц. То есть мерцать этот экран не будет в большинстве условий и ситуаций (если не вообще во всех ситуациях). По сути, это самый безопасный смартфон для глаз.

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Как и в предыдущих моделях, большой акцент сделан на камерах. Разрешение фронтальной камеры составляет 50 Мп, а в составе основной камеры сенсоры с разрешением 50+50+180 Мп с шириком и поддержкой оптического зума 2,5x и цифрового 100x.

Внутри стоит процессор Snapdragon 8 Gen 3 с 16 ГБайт оперативной памяти и накопителем на 1 ТБ в топовой версии. Питание обеспечивает аккумулятор емкостью 5600 мАч с поддержкой 80-ваттной проводной зарядки и 66-ваттной беспроводной зарядки.

Кроме того, Magic6 Pro получил поддержку спутниковой связь, причем связь двусторонняя, то есть можно обмениваться не только SMS, но и звонить. Цена в Китае – от 5699 юаней (30 000 грн).

Ранее в 2024 году компания OPPO представила смартфон с самой продвинутой камерой на рынке. Новинка получила пару по-настоящему уникальных фишек, которых не встретишь ни в одном другом смартфоне, включая сразу два перископных модуля.

А уже на следующей неделе Samsung представит свою флагманскую линейку смартфонов Galaxy S24. До анонса секретов почти не осталось: известны характеристики, дизайн и основные "фишки" новых смартфонов. Даже известна их цена, в том числе в Европе.

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