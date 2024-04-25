Вышел «музыкальный» смартфон с Hi-Fi-звуком / фото Moondrop

Китайский аудиобренд Moondrop представил свой первый смартфон MIAD 01. Выделяют его среди конкурентов необычный дизайн и мощная аудиосистема, способная заменить владельцу Hi-Fi музыкальный плеер, пишет Android Authority.

Внутри установлен ЦАП Cirrus Logic MasterHIFI, а снаружи можно воткнуть не только привычный разъем 3,5 мм, но и балансный на 4,4 мм, чтобы подключить к смартфону премиальные наушники и по полной насладиться звучанием. А для настройки звука предусмотрено отдельное приложение Moondrop Audio Center. 

Выглядит смартфон необычно: пластиковая панель с надписями в киберпанк-стиле, сзади на выступе установлены две камеры и вспышка, а боковые кнопки сделаны в оранжевом цвете. Впрочем, некоторых может смутить массивный выступ в верхней части корпуса, где расположена вся аудионачинка.

Видео дня

В плане характеристик, это типичный Android-середняк:

  • Дисплей: 6,67", OLED, 1080p, 120 Гц, ШИМ 1920 Гц;
  • Процессор: 8-ядерный MediaTek Dimensity 7050, Mali-G68MC4;
  • Память: 12 ГБ LPDDR4X, 256 ГБ UFS 2.2, microSD до 2 ТБ;
  • Аккумулятор: 5000 мАч, быстрая зарядка 33 Вт;
  • Камера: 64 Мп (основная), 32 Мп (фронтальная).

Производитель обещает для смартфона до 27 часов работы от одной зарядки при воспроизведении аудио. Весит аппарат 202 г, а работает он на базе "чистого" Android без каких-либо прошивок. 

В Китае за Moondrop MIAD 01 просят 2499 юаней (~13 500 грн). Продажи уже стартовали.

Фото Moondrop MIAD 01 25 апреля 2024
Фото Moondrop MIAD 01 25 апреля 2024
Фото Moondrop MIAD 01 25 апреля 2024
Фото Moondrop MIAD 01 25 апреля 2024
Фото Moondrop MIAD 01 25 апреля 2024

Ранее на рынке был представлен "скучный телефон" Nokia  – без соцсетей и приложений, но со "змейкой". Он призван вернуть пользователей во времена, когда смартфоны еще не существовали, говорит производитель.

А если вы в поисках бюджетного iPhone, специалисты назвали три модели, которые можно спокойно брать в 2024. Более старые модели предполагают некоторые компромиссы, но для большинства рядовых юзеров этого по-прежнему хватит с головой.

Вас также могут заинтересовать новости: