В плане характеристик, это типичный Android-середняк, но все же с парочкой уникальных фич.

Китайский аудиобренд Moondrop представил свой первый смартфон MIAD 01. Выделяют его среди конкурентов необычный дизайн и мощная аудиосистема, способная заменить владельцу Hi-Fi музыкальный плеер, пишет Android Authority.

Внутри установлен ЦАП Cirrus Logic MasterHIFI, а снаружи можно воткнуть не только привычный разъем 3,5 мм, но и балансный на 4,4 мм, чтобы подключить к смартфону премиальные наушники и по полной насладиться звучанием. А для настройки звука предусмотрено отдельное приложение Moondrop Audio Center.

Выглядит смартфон необычно: пластиковая панель с надписями в киберпанк-стиле, сзади на выступе установлены две камеры и вспышка, а боковые кнопки сделаны в оранжевом цвете. Впрочем, некоторых может смутить массивный выступ в верхней части корпуса, где расположена вся аудионачинка.

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В плане характеристик, это типичный Android-середняк:

Дисплей: 6,67", OLED, 1080p, 120 Гц, ШИМ 1920 Гц;

Процессор: 8-ядерный MediaTek Dimensity 7050, Mali-G68MC4;

Память: 12 ГБ LPDDR4X, 256 ГБ UFS 2.2, microSD до 2 ТБ;

Аккумулятор: 5000 мАч, быстрая зарядка 33 Вт;

Камера: 64 Мп (основная), 32 Мп (фронтальная).

Производитель обещает для смартфона до 27 часов работы от одной зарядки при воспроизведении аудио. Весит аппарат 202 г, а работает он на базе "чистого" Android без каких-либо прошивок.

В Китае за Moondrop MIAD 01 просят 2499 юаней (~13 500 грн). Продажи уже стартовали.

Ранее на рынке был представлен "скучный телефон" Nokia – без соцсетей и приложений, но со "змейкой". Он призван вернуть пользователей во времена, когда смартфоны еще не существовали, говорит производитель.

А если вы в поисках бюджетного iPhone, специалисты назвали три модели, которые можно спокойно брать в 2024. Более старые модели предполагают некоторые компромиссы, но для большинства рядовых юзеров этого по-прежнему хватит с головой.

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